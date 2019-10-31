​В Югре нашли сгоревшую машину с телами двух мужчин

На территории Федоровского месторождения в Сургутском районе (Югра) найден автомобиль с трупами двух мужчин внутри. Данный факт СИА-ПРЕСС подтвердили в Следственном комитете Югры.

«Машину «ВАЗ 2114» нашли с двумя трупами, но без признаков насильственной смерти. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели мужчин», — пояснили специалисты пресс-службы СК.

Кроме того, по информации источников СИА-ПРЕСС, тела сгорели практически дотла.

«Есть информация, что накануне мужчины сильно пили, а потом поехали кататься по месторождению и застряли в сугробе. Говорят, что могло замкнуть что-то под капотом и автомобиль загорелся. Что мужчины делали в салоне — большой вопрос. Толи они просто грелись, толи курили что-то. Утром их обнаружил родственник», — пояснил на условиях анонимности источник из правоохранительных органов.