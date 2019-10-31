​В Югре подвели итоги летней навигации плавполиклиники «Николай Пирогов»

Передвижная поликлиника «Николай Пирогов» осуществляла свою деятельность с 1 июня по 20 октября 2019 года. За это время 19 специалистов объехали 45 населенных пунктов Кондинского, Белоярского, Березовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

Врачам удалось осмотреть более 6000 человек. В общем они совершили более 16000 выездов.

«Особое внимание обратили на выявление онкологических заболеваний. Выявлено 60 подозрений, выданы направления на дальнейшее обследование», – отмечает пресс-служба Департамента здравоохранения Югры.

В будущем представители передвижной поликлиники планируют создать дополнительное медсудно для большего охвата населенных пунктов, увеличения количества обследованных югорчан и времени нахождения специалистов. Предварительно проектирование и строительство займет около двух лет.