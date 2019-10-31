​Жители Югры оказались самыми счастливыми работниками в России

Наиболее счастливыми работниками в России себя чувствуют жители Югры. Их уровень счастья составил в среднем 6,3 балла. Такой результат показало исследование, проведенное порталом Headhunter.

Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 5,5 тыс. россиян. Люди оценивали свои позитивные эмоции от 0 (несчастливы) до 10 (счастливы).

В исследовании также подчеркивается, что самыми жизнерадостными в России себя чувствуют медики и фармацевты (в среднем 6,1 балла), а вот наиболее несчастными оказались россияне, работающие в сфере автобизнеса и работы с персоналом (4,4 и 4,7 балла).

Отметим, что по словам экспертов, респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.