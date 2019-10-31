​Более трех тысяч югорчан заявились на конкурс «Лидеры России». Рассказываем, что им предстоит пройти и на что можно рассчитывать

На конкурс «Лидеры России» заявились 3088 югорчан – на несколько десятков человек больше, чем в прошлом году. В итоге Югра стала лидером УрФО по количеству участников мероприятия, как говорится, «на душу населения». Всего от Урала заявки подали 21,5 тысячи человек, а по всей России – чуть больше 233 тысяч (примерно на семь тысяч больше, чем в предыдущем сезоне).

В этом году «Лидеры России» могли выбрать три специализации (их можно и не выбирать, а просто участвовать в конкурсе): «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение». Самым популярным по итогам заявочной кампании стали «Финансы и технологии» – на них зарегистрировались 61 тысяча человек, в «Науку» – 22 тысячи, а на «Здравоохранение» – почти 10 тысяч.

При этом более половины всех участников конкурса – опытные управленцы в возрасте от 35 до 50 лет (в этом сегменте обязательным является менеджерский опыт не менее пяти лет), на втором месте находится молодежь от 25 до 35 лет – 41 процент. Самая старшая группа (50-55 лет) представлена тремя процентами зарегистрированных, а самая младшая (до 25 лет) – 2,6 процента. «Лидеры России» пока преимущественно мужской конкурс, но доля прекрасной половины растет – с 24 до 28 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Теперь, где регистрация завершена и пошел процесс отбора, участникам конкурса, в том числе более чем трем тысячам югорчан, в ближайшую неделю предстоит пройти цепочку тестов. На момент написания этой заметки они должны были завершить первое задание – на вербальный интеллект (быстро читать и понимать текст), числовой интеллект (быстро оперировать с цифрами) и пространственный (решение задач с геометрическими фигурами).

Далее последует тест общих знаний истории, географии, культуры, права и экономики – его участники должны закончить к 7 ноября. И 9-10 ноября будущим лидерам нужно будет преодолеть тест «умственной работоспособности и стрессоустойчивости». Там для них будут созданы условия экспериментального стресса вкупе с нарастающим дефицитом времени, в рамках которого нужно будет выполнить монотонную и тщательную работу.

Итоги первого этапа организаторы подведут 15-16 ноября. Выжившие после первого отсева участники пойдут на второй этап тестирования – там уже будет больше про управленческий потенциал, навыки и знания в специализированных областях. Участники, прошедшие этот этап, в декабре будут приглашены на очные региональные полуфиналы, по итогам которых лучшие отправятся в на федеральный уровень.

Главная задача – прорваться в суперфинал, где окажутся 300 человек. Это уже будет своего рода победа, потому что эти счастливчики получат гранты по миллиону рублей на образование, а также шанс войти в 100 победителей, которые пойдут на программы наставничества с менторами конкурса (а там все топы федеральной политики и бизнеса) и получат право участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Ну и, конечно, попадут в кадровые резервы – через «Лидеров России» были найдены два губернатора и четыре замминистра федерального правительства.

Если говорить о Югре, то за два предыдущих сезона семеро представителей нашего округа смогли пробиться в финал (трое в первом наборе и четверо во втором). СИА-ПРЕСС будет следить за успехами наших земляков на нынешнем конкурсе «Лидеры России».