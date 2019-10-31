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​Более трех тысяч югорчан заявились на конкурс «Лидеры России». Рассказываем, что им предстоит пройти и на что можно рассчитывать

Финалисты предыдущего сезона «Лидеров России» от Югры. Фото департамента общественных связей Югры
Финалисты предыдущего сезона «Лидеров России» от Югры. Фото департамента общественных связей Югры

На конкурс «Лидеры России» заявились 3088 югорчан – на несколько десятков человек больше, чем в прошлом году. В итоге Югра стала лидером УрФО по количеству участников мероприятия, как говорится, «на душу населения». Всего от Урала заявки подали 21,5 тысячи человек, а по всей России – чуть больше 233 тысяч (примерно на семь тысяч больше, чем в предыдущем сезоне).

В этом году «Лидеры России» могли выбрать три специализации (их можно и не выбирать, а просто участвовать в конкурсе): «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение». Самым популярным по итогам заявочной кампании стали «Финансы и технологии» – на них зарегистрировались 61 тысяча человек, в «Науку» – 22 тысячи, а на «Здравоохранение» – почти 10 тысяч.

При этом более половины всех участников конкурса – опытные управленцы в возрасте от 35 до 50 лет (в этом сегменте обязательным является менеджерский опыт не менее пяти лет), на втором месте находится молодежь от 25 до 35 лет – 41 процент. Самая старшая группа (50-55 лет) представлена тремя процентами зарегистрированных, а самая младшая (до 25 лет) – 2,6 процента. «Лидеры России» пока преимущественно мужской конкурс, но доля прекрасной половины растет – с 24 до 28 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Теперь, где регистрация завершена и пошел процесс отбора, участникам конкурса, в том числе более чем трем тысячам югорчан, в ближайшую неделю предстоит пройти цепочку тестов. На момент написания этой заметки они должны были завершить первое задание – на вербальный интеллект (быстро читать и понимать текст), числовой интеллект (быстро оперировать с цифрами) и пространственный (решение задач с геометрическими фигурами).

Далее последует тест общих знаний истории, географии, культуры, права и экономики – его участники должны закончить к 7 ноября. И 9-10 ноября будущим лидерам нужно будет преодолеть тест «умственной работоспособности и стрессоустойчивости». Там для них будут созданы условия экспериментального стресса вкупе с нарастающим дефицитом времени, в рамках которого нужно будет выполнить монотонную и тщательную работу.

Итоги первого этапа организаторы подведут 15-16 ноября. Выжившие после первого отсева участники пойдут на второй этап тестирования – там уже будет больше про управленческий потенциал, навыки и знания в специализированных областях. Участники, прошедшие этот этап, в декабре будут приглашены на очные региональные полуфиналы, по итогам которых лучшие отправятся в на федеральный уровень.

Главная задача – прорваться в суперфинал, где окажутся 300 человек. Это уже будет своего рода победа, потому что эти счастливчики получат гранты по миллиону рублей на образование, а также шанс войти в 100 победителей, которые пойдут на программы наставничества с менторами конкурса (а там все топы федеральной политики и бизнеса) и получат право участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Ну и, конечно, попадут в кадровые резервы – через «Лидеров России» были найдены два губернатора и четыре замминистра федерального правительства.

Если говорить о Югре, то за два предыдущих сезона семеро представителей нашего округа смогли пробиться в финал (трое в первом наборе и четверо во втором). СИА-ПРЕСС будет следить за успехами наших земляков на нынешнем конкурсе «Лидеры России».


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Сегодня в 12:41, просмотров: 40, комментариев: 0


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