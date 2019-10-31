​В Ханты-Мансийске водитель сбил молодую девушку

В Ханты-Мансийске на улице Ленина произошло ДТП. Накануне, 30 октября, в 9.05 водитель «Мицубиси» сбил пешехода. В результате аварии 20-летняя девушка получила телесные повреждения. В момент ДТП девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отметим, в Югре за прошедшие сутки было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, где пострадал один человек. Кроме того, на территории округа инспекторами ГИБДД задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.