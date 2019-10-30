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​Власти Югры применили новый формат для разработки программ борьбы с преступностью

Фото bolid.ru
Фото bolid.ru

Региональная комиссия по профилактике правонарушений в Югре впервые прошла в формате стратегической сессии. Ее участники разбились на команды и проводили SWOT-анализ программ по борьбе с разными видами преступлений, а затем презентовали и обсуждали свои идеи по этому поводу. «Этот формат используется впервые, во всяком случае, для нашей комиссии по профилактике правонарушений, – заявил журналистам начальник УМВД Югры, генерал-майор полиции Василий Романица. – Мы хотим услышать коллективное мнение по выработке решений по поддержанию правопорядка».

Вообще с точки зрения правопорядка в Югре все неплохо, продолжил генерал-майор. «Состояние правопорядка у нас стабильное, но, тем не менее, хочется услышать членов комиссии и приглашенных гостей, подключить граждан, чтобы сообща решить имеющиеся проблемы. Одно из направлений – достаточно широкое распространение мошенничества. Мы много об этом говорим, проводим беседы, информируем, но все равно у нас достаточно много доверчивых граждан, которые добровольно отдают свои деньги преступникам»,– так Романица обозначил один из фронтов работ комиссии в разговоре с журналистами.

Непосредственно на заседании комиссии главный полицейский Югры привел еще несколько примеров правонарушений, которые можно было бы пресечь заблаговременной работой. Например, по итогам девяти месяцев 2019 года в Нижневартовском районе вырос рост вымогательств, но выяснилось, что это – дело рук одного злоумышленника, чьими жертвами становились сироты, получившие квартиры от государства. «Как отслеживалась судьба этих людей после получения квартир?» – спросил Романица.

Аналогично с ростом преступности среди людей без постоянного дохода во многих муниципалитетах региона (включая благополучные Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск) – в основном речь идет о людях, вышедших из исправительных учреждений. Эту проблему можно решать, в частности, при помощи взаимодействия с центрами занятости населения, подчеркнул генерал-майор. Еще один серьезный пласт работ – предотвращение преступлений, совершенных пьяными людьми либо прямо в процессе распития алкоголя.

В заседании комиссии приняли участие около 50 человек из массы различных структур: сотрудники УМВД, представители региональной и муниципальных властей, общественники, ученые из Югорского государственного университета, Росгвардии, службы судебных приставов, МЧС, природнадзора Югры и других ведомств.

Принцип работы для участников объяснил замдиректора департамента внутренней политики Югры Сергей Пишуков. Он разбил присутствующих на пять команд, которые должны были анализировать профилактику разных видов преступлений: разбойных нападений, мошенничеств, нанесение тяжких телесных повреждений, вымогательств, а также преступлений, совершенных людьми без постоянного дохода.

«Стратегическую сессию мы предлагаем провести с использованием SWOT-анализа: то есть выявлением факторов внешней и внутренней среды, слабых и сильных сторон, а также возможностей и угроз», – сообщил Пишуков.

Всего заседание комиссии шло около четырех часов, два из которых заняли работы групп, а оставшееся время – презентациям каждой из команд, обсуждениям и подведению итогов. Результаты работы комиссии и идеи, к которым пришли ее участники, будут опубликованы в ближайшее время.


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Сегодня в 20:28, просмотров: 85, комментариев: 0


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