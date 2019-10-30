В Югру попала партия зараженной рыбы, мясо которой вызывает у людей паралич

В Ханты-Мансийский автономный округ попала партия рыбы, зараженная гаффской болезнью. При поедании мяса такой рыбы человек рискует быть парализованным. Об этом стало известно журналистам ТАСС от пресс-службы Тюменского Роспотребнадзора.

В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа не покупать рыбу в местах несанкционированной торговли (на улице и вне сетевых магазинов).

Первые сообщения о параличе появились 22 октября в Тобольской области от жителей деревни Ачиры – десять человек попали в больницу, а также в деревне умерли собаки. В тот же день специалисты Роспотребнадзора обследовали реку Алымку и озера Андреевское. В ходе расследования они выявили болезнь у выловленной рыбы. Вскоре в районе, где нашли зараженную рыбу, появился запрет на рыбалку.

Расследование Роспотребнадзора продолжается.