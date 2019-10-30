​Югра готовится к эпидемическому сезону гриппа

На минувшей неделе в Югре было проведено 527 вирусологических исследования 166 пациентам – доля исследований с находками составила 3,6 процента.

По данным Роспотребнадзора Югры, на 27 октября заболеваемость ОРВИ по населению составила 616 случаев на 100 тысяч населения, что ниже эпидемического порога чуть более чем на 23 процента.

По возрастной категории заболеваемость составила:

среди взрослого населения зарегистрировано более 130 случаев заболевания на 100 тыс. населения;

среди детей до двух лет – более 3000 случаев;

от трех до шести лет – также более 3000;

от семи до четырнадцати – менее 1500;

среди детей до семнадцати лет – менее 1000.

Из-за высокого риска заболеть было разобщено 110 детей в восьми группах в пяти детских садах Югорска, Покачей, Кондинского и Ханты-Мансийского района и десять школьников в школе Советского района.

По статистике Роспотребнадзора за 28 октября в округе привито более 350 тысяч человек. При этом план иммунизации детей выполнен на 45,1 процент, а взрослых – на 44,6 процента. На деньги работодателей было привито 11678 человек, среди которых более 8000 были привиты из внебюджетных источников.

С целью предотвращения распространения ОРВИ была создана прививочная кампания против гриппа, включающая в себя не только бесплатную вакцинацию населения, но и распространение информации о профилактике заболевания.