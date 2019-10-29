Югра до конца года обретёт собственный герб

До конца 2019 года Ханты-Мансийский автономный округ получит официально утвержденный геральдический символ. Причем нужно отметить, что речь идет не о замене прежнего герба на новый, а по сути – о первом утвержденном символе Югры.

Дело в том, что герб округа, который сейчас используется, официально не был зарегистрирован в установленном порядке. К нему возникли серьезные претензии у Геральдического союза, который утверждает гербы регионов и городов. Таким образом в настоящий момент Ханты-Мансийский автономный округ – единственный субъект УрФО, не имеющий официального подтвержденного герба.

«Нынешний герб Югры, разработанный еще в 1995 году, таковым не является. В нем отмечен целый ряд нарушений. Так, на современном гербе региона изображен венок, который по статусу не подходит Ханты-Мансийскому автономному округу. Также использована лента Андрея Первозванного, которой регион не награжден. Исторически венки были перевиты такой лентой в гербах губерний. Но современная Югра к губерниям не имеет никакого отношения», - отметил главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов муниципалитетов в разных регионах России Юрий Росич.

Также на нынешнем гербе есть элементы, которые не подходят для округа. Например, еловый венок, который символизирует несамостоятельность региона. Сине-зеленый щит изображен поверх красного, но, по словам экспертов, двойной щит является военным символом. Изображенная на гербе Югры корона не соответствует округа, а кроме того она стилизована под национальный орнамент, что тоже неверно.

Работа над новым геральдическим знаком началась два года назад, когда перед специалистами была поставлена задача устранить все недочеты нынешней символики.

«Никто ничего не меняет, никто ничего не отменяет, мы работаем над тем, чтобы герб соответствовал требованиям закона и был включён в реестр», - объяснила необходимость этой работы губернатор Югры Наталья Комарова.

Авторская группа во главе с Юрием Росичем разработала четыре эскиза нового герба Югры, которые были представлены на общественное обсуждение. Всего в нем приняли участие более пяти тысяч жителей округа. В соцсетях на официальных страницах правительства региона развернулась широкая дискуссия о значении каждого элемента регионального символа.

В итоге региональным властям и авторам удалось ответить на большую часть вопросов югорчан о новом гербе, в том числе о преемственности символа и соответствии требованиям геральдики:

— эскизы герба разработаны на основе предыдущей эмблемы и нарисованы по рекомендациям Геральдического совета России, чтобы соответствовать геральдической системе в стране;

— новый герб отражает самобытность народов Югры, в эскизах использованы традиционные для хантов и манси птицы поддерживают восходящее солнце, издревле выступающее как покровитель этих народов;

— уникальность округа отражена в гербовом девизе, взятом из слов из гимна региона, корона подчеркивает статус Югры в составе России;

— в эскизах использованы символы и их значения, прописанные в геральдических правилах, уникальность герба достигается сочетанием фигур и цвета. Таким образом проекты герба полностью соответствуют геральдическим требованиям, а кроме того, узнаваемы для югорчан.

По итогам онлайн-голосования наибольшее количество голосов – 51,3 процента – набрал вариант с темными медведями, держащими в лапах щит, украшенный княжеской короной с темно-малиновым навершьем. На щите изображена двуглавая птица Кат ухуп вой, священная для коренных народов Югры.

«Очень хорошо, что в правительстве решили услышать не только мнение граждан, но и представителей коренных народов. Оставляя на гербе традиционные орнаменты и знаки, мы показываем не только то, кому принадлежит земля и какой народ на ней проживает, но и то, что культура Югры самобытна и необычна. Я думаю, что это также вносит вклад и в сохранение традиций коренных народов нашего округа», – подчеркнула член Общественной палаты Югры Вера Кондратьева.

Включение герба автономного округа в официальный геральдический регистр позволит на его основе также разработать утвердить собственные гербы муниципалитетов, сейчас это невозможно сделать из-за отсутствия герба округа.