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​Югра входит в пятерку регионов России с самой низкой инфляцией

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра занимает четвертое место в рейтинге регионов России с самой низкой инфляцией. Так, в сентябре годовая инфляция в Югре, как и месяцем ранее, составила 2,7%, что значительно ниже среднероссийского показателя – 4%. Низкой инфляции способствовали умеренная динамика потребительского спроса, укрепление рубля, а также ценовая конкуренция между крупными федеральными ритейлерами в борьбе за региональный рынок.

Годовая продовольственная инфляция в автономном округе в сентябре замедлилась до 3,4% с 4,1% в августе. Наибольший вклад в снижение цен внесли плодоовощная продукция, картофель и сахар, цены на которые оказались ниже, чем год назад. Замедляющим инфляцию фактором стала налаженная в текущем году поставка в регион нового урожая (картофеля, помидоров, капусты). Цены на сахар снизились в связи с хорошим урожаем сахарной свеклы в России.

В категории непродовольственных товаров годовая инфляция в Югре снизилась в сентябре до 1,6% с 1,9% месяцем ранее. Цены на телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи остаются ниже уровня прошлого года, что обусловлено умеренной динамикой спроса и акциями сетевых магазинов электроники. Стоимость моторного топлива выросла незначительно – на 2% в годовом выражении. Рост цен на легковые автомобили замедлился в сентябре до 2,6% по сравнению с 3% в августе. Сдерживающим фактором в этом сегменте выступает избыточное предложение на рынке подержанных автомобилей.

В сфере услуг годовая инфляция увеличилась в сентябре до 3,7% с 2,3% в августе. Основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на авиаперелеты, что обусловлено увеличением стоимости авиакеросина и ростом спроса населения на авиаперелеты. Демпфер на авиакеросин, введенный правительством РФ в августе, призван компенсировать потери авиакомпаниям и в дальнейшем сдержит увеличение цен на авиабилеты при удорожании топлива.

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в сентябре составила 3,7% по сравнению с 3,8% месяцем ранее и по-прежнему остаётся ниже среднероссийской во многом за счет сдержанной динамики цен в автономных округах Тюменской области.

На заседании Совета директоров 25 октября 2019 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 7% до 6,5% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Банк России снизил прогноз годовой инфляции в России по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 210, комментариев: 0


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