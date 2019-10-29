В Ханты-Мансийске пройдет туристическая ярмарка

С 8 по 9 ноября в Ханты-Мансийске пройдет туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019», во время которой пройдут семинары, посвященные вопросам развития индустрии туризма Югры. Мероприятие состоится в КВЦ «Югра-Экспо» на улице Студенческой, 19.

На выставке посетители узнают как о туризме внутри округа и России в целом, так и об уникальных возможностях югорчан путешествовать за границу.

Ярмарка представлена в виду стойбища, а стенды стилизованы под чумы, традиционные жилища коренных народов Севера. На выставке посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению югорских сувениров и деликатесов, а также попробовать еду от местных производителей.

В рамках выставки пройдет церемония награждения организаций, которые способствуют развитию туризма в Ханты-Мансийском автономном округе.