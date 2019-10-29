​В Югре работают специальные мобильные бригады, которые возят людей старшего возраста из отдаленных сёл на обследования в больницы

В октябре 2019 года в Югре был запущен новый социальный сервис – специальные мобильные бригады, которые отвозят югорчан старше 65 лет из отдаленных сел на плановые обследования в ближайшие больницы. Раньше каждая подобная поездка стоила пенсионерам по несколько тысяч рублей. Запустить новую схему работы стало возможно благодаря федеральной субсидии по нацпроекту «Демография», рассказали СИА-ПРЕСС в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Работает это следующим образом. Департамент социального развития региона при помощи федеральных денег закупил девять специализированных машин для перевозки югорчан на скрининги. «Таким образом при помощи федеральной поддержки мы обеспечили каждый муниципальный район Югры такой машиной», – рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела развития материально-технической базы и обеспечения комплексной безопасности Депсоцразвития Югры Алина Сурняева.

Каждая машина вмещает семь человек, оборудована подъемным механизмом для колясочников, и вообще соответствует всем нормам транспортировки на дальние расстояния. На рейсы выезжает водитель и, если требуется, сопровождающий от муниципального центра социального обслуживания.

Первый подобный рейс 2 октября отвез семь жителей Выского Мыса в районную поликлинику Белого Яра (все – Сургутский район). «Мы получаем заявку от медицинских учреждений – фамилию, имя, отчество гражданина, адрес, и время, куда его нужно доставить на обследование, – рассказывает СИА-ПРЕСС директор «Сургутского районного комплексного центра социального обслуживания населения» Умайра Бибалаева. – Так как речь идет о людях старше 65 лет, их состояние здоровья может поменяться резко, поэтому наши представители контактируют с ними, напоминают о поездке непосредственно с утра, когда запланирован рейс, отвозят в медицинское учреждение, где их ждут врачи. Никаких очередей, никакого ожидания».

На месте врачи проводят диспансеризацию югорчан по их собственным планам (каждого пациента они, как правило, знают не первый год). Именно медицинские учреждения формируют очередность необходимых обследований и направляют заявки в территориальные центра социального обслуживания. Например, за октябрь в Сургутском районе на удаленную диспансеризацию отвезли 17 человек. Должно соблюдаться несколько условий: к месту, откуда нужно забрать пациента, должна быть проведена дорога (некоторые поселения в Югре оборудованы только зимниками), за раз должны ехать не более семи человек, и расстояние между местом жительства человека и его больницей не должно быть более 100 км – таковы правила.

«Я сама наблюдала за тем, как наших жителей старшего возраста привозили в больницы – они были очень рады, – резюмирует Умайра Бибалаева. – Они рассказывали, что раньше им на одну поездку нужно было потратить около 3000 тысяч рублей, а теперь их с комфортом привозят на место, да еще врачи для них проводят персональный прием без очередей. Это замечательная инициатива».

Перевозка югорчан старше 65 лет на обследования из дальних поселений региона будет проходить регулярно, пока программа рассчитана на пять лет (до 2024 года).