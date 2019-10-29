16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8700   EUR  70,8382  

​В Югре работают специальные мобильные бригады, которые возят людей старшего возраста из отдаленных сёл на обследования в больницы

Фото depsr.admhmao.ru
Фото depsr.admhmao.ru

В октябре 2019 года в Югре был запущен новый социальный сервис – специальные мобильные бригады, которые отвозят югорчан старше 65 лет из отдаленных сел на плановые обследования в ближайшие больницы. Раньше каждая подобная поездка стоила пенсионерам по несколько тысяч рублей. Запустить новую схему работы стало возможно благодаря федеральной субсидии по нацпроекту «Демография», рассказали СИА-ПРЕСС в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Работает это следующим образом. Департамент социального развития региона при помощи федеральных денег закупил девять специализированных машин для перевозки югорчан на скрининги. «Таким образом при помощи федеральной поддержки мы обеспечили каждый муниципальный район Югры такой машиной», – рассказала СИА-ПРЕСС начальник отдела развития материально-технической базы и обеспечения комплексной безопасности Депсоцразвития Югры Алина Сурняева.

Каждая машина вмещает семь человек, оборудована подъемным механизмом для колясочников, и вообще соответствует всем нормам транспортировки на дальние расстояния. На рейсы выезжает водитель и, если требуется, сопровождающий от муниципального центра социального обслуживания.

Первый подобный рейс 2 октября отвез семь жителей Выского Мыса в районную поликлинику Белого Яра (все – Сургутский район). «Мы получаем заявку от медицинских учреждений – фамилию, имя, отчество гражданина, адрес, и время, куда его нужно доставить на обследование, – рассказывает СИА-ПРЕСС директор «Сургутского районного комплексного центра социального обслуживания населения» Умайра Бибалаева. – Так как речь идет о людях старше 65 лет, их состояние здоровья может поменяться резко, поэтому наши представители контактируют с ними, напоминают о поездке непосредственно с утра, когда запланирован рейс, отвозят в медицинское учреждение, где их ждут врачи. Никаких очередей, никакого ожидания».

На месте врачи проводят диспансеризацию югорчан по их собственным планам (каждого пациента они, как правило, знают не первый год). Именно медицинские учреждения формируют очередность необходимых обследований и направляют заявки в территориальные центра социального обслуживания. Например, за октябрь в Сургутском районе на удаленную диспансеризацию отвезли 17 человек. Должно соблюдаться несколько условий: к месту, откуда нужно забрать пациента, должна быть проведена дорога (некоторые поселения в Югре оборудованы только зимниками), за раз должны ехать не более семи человек, и расстояние между местом жительства человека и его больницей не должно быть более 100 км – таковы правила.

«Я сама наблюдала за тем, как наших жителей старшего возраста привозили в больницы – они были очень рады, – резюмирует Умайра Бибалаева. – Они рассказывали, что раньше им на одну поездку нужно было потратить около 3000 тысяч рублей, а теперь их с комфортом привозят на место, да еще врачи для них проводят персональный прием без очередей. Это замечательная инициатива».

Перевозка югорчан старше 65 лет на обследования из дальних поселений региона будет проходить регулярно, пока программа рассчитана на пять лет (до 2024 года).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:22, просмотров: 119, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Он работал для людей, на благо людей

Он работал для людей, на благо людей
Депутаты Думы города Сургута, аппарат Думы Сегодня в 13:11
200 0
​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться
Например, в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел
Дмитрий Щеглов Сегодня в 08:44
753 28
Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
2259 1
​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
677 0
​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
4946 13
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1621 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
4233 57
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
4009 14
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
1418 2
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
1268 13
Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Дума Сургута 22 октября в 18:11
997 0
​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет
Анастасия Семихатских 22 октября в 15:27
1172 6
Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Коллектив администрации г. Сургута 21 октября в 18:32
1970 5
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 21 октября в 17:11
2657 11
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 октября в 12:12
1347 1
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова 21 октября в 08:32
1653 12
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика