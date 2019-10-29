В Югре создадут около четырех тысяч мест в детсадах до 2022 года

В Югре до 2022 года создадут более 3800 новых мест в детских садах для детей от полутора до трех лет. Об этом стало известно на заседании правительства Югры, на котором был одобрен план бюджета на следующие три года.

Такое количество мест обусловлено стремлением окружного правительства закрыть спрос и обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей всех возрастных групп.

«Если говорить о «детском бюджете», включающем в себя обучение, улучшение жилищных условий, оздоровление, социальную защиту, развитие детей, то его доля в региональной казне ежегодно составляет не менее 37 процентов», – сообщила директор департамента финансов Вера Дюдина. – «Большая часть расходов «детского бюджета»: средства на образование детей, в том числе расходы на строительство объектов дошкольного и общего образования».



По словам губернатора Югры Натальи Комаровой в бюджет входит обновление материальной базы в детских школах искусств, музыкальных школ и спортивных центров. Также модернизация пройдет в пяти профессиональных образовательных учреждениях, где готовят специалистов для детских садов.