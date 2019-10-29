​В Ханты-Мансийске пройдет журналистский форум «Югра молодежная». Кому и зачем туда стоит поехать

В Ханты-Мансийске 7-8 ноября пройдет четвертый журналистский форум «Югра молодежная». На него приглашены молодые работники сферы медиа – сотрудники редакций, муниципальных и государственных СМИ и пресс-служб, PR-отделов в компаниях, а также студенты, обучающиеся на профильных направлениях вузов и блогеры. Главное – профессиональная принадлежность, желание и соответствие возрасту – с 18 до 35 лет. Ожидается, что на мероприятии соберутся примерно 150-200 участников.

С подачей заявки нужно торопиться – их сбор заканчивается 1 ноября. Зарегистрироваться можно на сайте департамента общественных связей Югры. Особый бонус – если вы живете не в Ханты-Мансийске, то все равно можете не волноваться о вопросах проживания – гостиницу и питание для участников форума обеспечат организаторы. Нужно только добраться (это за свой счет).

Что касается программы – как рассказали СИА-ПРЕСС в «Открытом регионе – Югра», хэдлайнером форума станет главный редактор сообщества «Лентач» (2,2 млн подписчиков «ВКонтакте» и еще 250 тысяч – в Telegram) Тарас Сычев. Также перед молодыми коллегами выступят практикующие журналисты-эксперты Всероссийского медиафорума «СПЕКТР» и менеджеры и редакторы региональных СМИ.

У «Югры молодежной» будет восемь направлений:

периодическая печать;

фотожурналистика;

радиожурналистика;

тележурналистика;

интернет-журналистика;

блогинг;

соцсети;

социальная реклама.

Участники могут либо привезти и презентовать на форуме собственный медиа-проект, либо подготовить его на месте – для этого будет и образовательная программа, и возможность ее представления экспертам. Темы, которые заявлены для нынешнего форума: «Реализация национальных проектов в Югре», «90-летие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Профилактика табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов зависимости».

Лучшие проекты будут награждены памятными подарками, а также возможностью поехать в Москву на образовательный медиафорум «СПЕКТР», где можно будет познакомиться с молодыми коллегами со всей страны, а также обучиться, например, маркетингу для сообществ СМИ в соцсетях и азам видеоблогинга. Это мероприятие пройдет в столице с 21 по 24 ноября.

Заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова в разговоре с СИА-ПРЕСС рассказала, чего ждет от форума в этом году:

«Форум «Югра молодежная» – один из форматов мероприятий, объединенных в годовую медиашколу, которую организует наш департамент. На этот раз главными героями события станут молодые журналисты, блогеры, контентмейкеры, к слову, молодые – не значит неопытные, мы ждем сильных участников, которые уже «прокачали» свои компетенции на практике и готовы не просто учиться, а получить обратную связь от экспертов по своим работам и действиям. Для организаторов форума, как и любого другого мероприятия медиашколы, главная ценность события в том, что мы помогаем готовить собственные кадры, решаем проблему с кадрами в региональных СМИ, повышаем уровень профессионализма. Конечно же, и такой спецэффект форума, как объединение сообщества, налаживание связей, для нас тоже ценен».