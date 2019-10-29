​Спасатели ищут югорчанина, пропавшего после поездки на рыбалку

В Ханты-Мансийске после поездки на рыбалку на реку Иртыш пропал мужчина 1983 года рождения. Сейчас его поисками занимается местное отделение поисково-спасательного отряда.

«Спасатели визуально обследовали 90 км береговой линии, однако туман и снегопад затрудняют поиски мужчины. Поиски продолжаются», — отметили в «Центроспас-Югория».

Как сообщают очевидцы, на 45 километре реки Иртыш была видна лодка, похожая на ту, в которой мог находиться пропавший.

Напомним, что недавно в Нефтеюганском районе пропали трое мужчин, отправившихся на рыбалку.