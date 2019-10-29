​В Пыть-Яхе прораб упал в шахту лифта на стройке и погиб

В Пыть-Яхе (Югра) прораб стройки погиб после падения в шахту лифта. Инцидент случился вечером 27 октября на площадке жилого дома в первом микрорайоне. В связи с инцидентом проводит проверку Следственный комитет города. Подробности происшествия в данный момент не уточняются.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили сотрудники СК на официальном сайте окружного ведомства.