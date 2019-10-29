​На трассе в Нижневартовском районе столкнулись два большегруза

Накануне, 28 октября, утром на 17 км автодороги Лась-Еганского месторождения, в Нижневартовском районе, произошло лобовое столкновение автомобилей «Урал» и «Ман». По предварительным данным, 46-летний водитель «Урала» не справился с управлением — большегруз занесло, автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Ман», за рулем которого находился 58-летний мужчина. Сотрудники окружной Госавтоинспекции пояснили, что в результате аварии водители получили травмы.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре произошло восемь ДТП, где девять человек были ранены.