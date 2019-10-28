​В Югре прошла стратегическая сессия, посвященная разработке плана мероприятий к юбилею округа

В Ханты-Мансийске прошла стратегическая сессии по разработке предложений и концепций в план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования автономного округа.

Участниками встречи стали свыше 100 активных югорчан. Неравнодушные граждане, представители экспертного сообщества, общественных, молодежных и творческих объединений, региональной и муниципальной властей, бизнес-сообщества выработали ряд решений для включения в план мероприятий празднования в 2020 году 90-летия со дня образования региона.

В собрании приняла участие и губернатор Югры Наталья Комарова. Она подчеркнула, что главной целью стратегической сессии является поиск решения по наполнению следующего года событиями, связанными эмоционально с каждым югорчанином через личное участие в большом, общем деле.

«2020 год пройдет для жителей Югры под знаком 90-летия со дня образования нашего региона. Создан оргкомитет, формируется план мероприятий, посвященных этому особому году в истории автономного округа, – заявила Наталья Комарова. – Важно связать эти события с уже разработанными уникальными общественными проектами и теми, которые могут появиться в будущем. Также, безусловно, важно связать нашу деятельность и с другими масштабными событиями 2020 года, и прежде всего, с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне».

Участники были разделены на шесть групп, а мероприятие проходило в режиме мозгового штурма. В ходе сессии было выработано около 250 предложений.

«Это такой модерационный приём, когда нужно собрать определённое количество вариантов, из которых будет выбран тот самый, который отвечает всем необходимым критериям. Сначала у нас будет количественный этап, потом качественный отсев из этих идей. На первом этапе у нас будет порядка 200 идей», — рассказал бизнес-тренер, модератор стратегической сессии Владимир Ханжин.

Отметим, что на встрече были представлены такие идеи как:

популяризация сведений о биографии, достижениях 90 югорчан, сыгравших важную роль в истории Югры.

создание 3D-тура, для повышения доступности интересных туристических мест и объектов Югры,

проведении целого ряда PR-акций, флешмобов, челленджей и фестивалей. В числе одного из таких мероприятий – челлендж, подразумевающий 124 поздравления с днем образования региона на 124 языках народов, проживающих в Югре.

В завершении встречи, глава региона Наталья Комарова отметила, что все представленные решения выработаны талантом, сердцем, знаниями каждого из участников стратегической сессии. «Я беру на себя оформление этих решений с бюрократической точки зрения, их легализацию, мобилизацию сил по их реализации, придание им соответствующего статуса», — заявила губернатор.

Напомним, что вплоть до 25 октября каждый неравнодушный югорчанин может направить свои предложения для включения в концепцию и план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования Югры на электронную почту: openregion86@or86.ru.