В Югре легковушка, вылетев на встречную полосу, попала под Камаз

В Советском районе, легковой автомобиль «Ссанг Йонг» вылетел на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автомобилем «КамАЗ». От полученного удара, водитель легковушки, а также пассажир получили телесные повреждения.

«По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «Ссанг Йонг», не учел безопасную скорость движения, вследствие чего допустил занос транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением мужчины 1961 года рождения», — рассказала пресс-служба УМВД по Югре.

Отметим, что за прошедший период на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения.