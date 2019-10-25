​В больницах Югры обновляется медицинское оборудование

В Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре появился новый современный цифровой передвижной рентгеновский аппарат Mobile Art Evolution японского производителя. Приобретение обновки прошло в рамках реализации национального проекта «Здравоохранения».

«Югра принимает участие в семи из восьми федеральных проектов, которые входят в национальный проект «Здравоохранение». Они касаются качества и доступности первичной помощи, улучшения качества помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детского здравоохранения», – заявил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Новый аппарат будет использоваться в отделении реанимации и интенсивной терапии, где выхаживаются новорожденные, в том числе имеющие экстремально низкую массу тела, требующие круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии.

«С приобретением передвижного цифрового рентгеновского аппарата врачи отделения могут в любое время провести необходимое обследование новорожденному», – отмечает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.