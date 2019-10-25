​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск женщина пыталась обогнать поток машин и вылетела в кювет

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 25 октября, произошла авария. По предварительным данным, в Нефтеюганском районе 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Рио», пыталась обогнать поток машин, в результате не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет.

Также сотрудники окружной Госавтоинспекции уточнили, что водитель и пассажир «Киа» получили травмы.

Отметим, за прошедшие сутки в Югре было зафиксировано пять ДТП, где пострадали шесть человек.