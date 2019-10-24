​Югорчанка Ольга Гиря примет участие в европейских соревнованиях по шахматам

Чемпионка России из Югры Ольга Гиря отправилась в Грузию, чтобы побороться за первое место в соревнованиях Европы по шахматам, на которых будут 32 женских и 40 мужских команд.

Первенство стартовало в Батуми 24 октября и продлится до 3 ноября. Россиям предстоит сыграть с шахматистами из Англии, Польши, Азербайджана, Армении, Грузии и Украины.

Международный гроссмейстер Ольга Гиря уже завоевала множество наград. В 2018 году она завоевала бронзу на Кубке России и стала серебряным призером Всемирной шахматной Олимпиады. В 2019 Ольга заняла второе место в Чемпионате мира и заслужила титул чемпиона в Суперфинале России.