​На трассе в Югре водители заметили стаю волков

В сети распространилось видео, где водитель запечатлел стаю зверей в Югре. По словам автора ролика, на трассе между Покачами и Лангепасом он встретил волков.

Однако в окружном природнадзоре заявили, что на дороге вряд ли были именно волки. Специалисты предполагают, что югорчане перепутали хищников с собаками. «Если самка даже самой обыкновенной дворняги, смешанная с лайкой, и потомство у нее тоже смешанное, бежит с щенками (собаки до года не разлучаются), то из окна машины скорее всего покажется, что это стая волков», — пояснил СИА-ПРЕСС руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Сергей Пикунов.

Также эксперт отметил, что волки — скрытые звери, которые ведут ночной образ жизни, а соответственно днем их не встретить в оживленных местах, вроде автодороги.

Кроме того, глава Природназора рассказал, что с животным лучше не вступать в контакт. «Если волк несет угрозу человеку или народному хозяйству, в наших случаях это в основном оленеводство, — его изолируют и ликвидируют. Когда поступают жалобы от жителей округа, решение об урегулировании ситуации принимает департамент недропользования и природных ресурсов, — заявил Пикунов. — В остальных случаях волка трогать нельзя».