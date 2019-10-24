Росгвардеец из Нягани победил в чемпионате Югры по пауэрлифтингу

В прошедшем накануне чемпионате первенства Югры по классическому пауэрлифтингу победил сотрудник Росгвардии из Нягани Олег Николаев, заняв первое место в весовой категории до 120 килограмм. Мужчина поднял 665 килограмм в трех упражнениях, а также поднял 200 килограмм в жиме лежа.

В соревнованиях состязались 130 спортсменов из 12 городов округа. Как рассказал спортсмен пресс-службе Росгвардии Югры, занятия этим видом спорта помогают 32-летнему мужчине увереннее себя чувствовать при задержании подозреваемых, а также легче двигаться в полном комплекте экипировки.