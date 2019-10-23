​В Лангепасе из детского сада эвакуировали более 200 детей из-за сработавшей пожарной сигнализации

В детском саду Лангепаса сработала пожарная сигнализация из-за чего воспитатели и сотрудники учебного заведения были вынуждены эвакуировать всех детей из здания.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 292 человека, из них 204 ребенка», – рассказали представители МЧС Югры.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что срабатывание сигнализации было ложным.

Учебный процесс на данный момент возобновлен.

Напомним, что ранее в Югре произошло возгорание двух разных квартир. В одном из инцидентов из-за сильного задымления и пострадал человек.