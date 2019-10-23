​Югорские борцы завоевали золото на международных соревнованиях

Два борца из Югры завоевали золотые медали на международных соревнованиях, прошедших на минувшей неделе.

Ученик спортивной школы города Радужный Андрей Семенюк завоевал титул чемпиона по самбо среди ветеранов за победу в кипрском турнире. Самбист смог одолеть соотечественника в весовой категории до 82 кг среди участников 35-39 лет.

Еще один представитель Югры, житель Нижневартовска Артур Найфонов победил во Всемирных военных играх по вольной борьбе, проходивших в Китае. Спортсмен выступил за российскую сборную в весовой категории до 86 кг.

Напомним, что недавно сургутянка Вероника Чащухина стала победителем в европейских состязаниях по пауэрлифтингу.