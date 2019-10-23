​После выборов нового герба Югры прошли общественные слушания

15 октября общественная палата округа провел общественные обсуждения эскиза герба Югры. На мероприятие пригласили представителей общественных советов муниципальных образований, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, участников союза писателей России, ветеранских организаций, активных югорчан, депутатов, почетных граждан.

«Очень хорошо, что в правительстве решили услышать не только мнение горожан, но и представителей коренных народов. Оставляя на гербе традиционные орнаменты и знаки, мы показываем не только то, кому принадлежит земля и какой народ на ней проживает, но и то, что культура Югры самобытна и необычна. Я думаю, что это также вносит вклад и в сохранение традиций коренных народов нашего округа», – поделилась мнением с СИА-ПРЕСС член Общественной палаты Югры Вера Кондратьева.

Напоминаем, что граждане выбирали один из четырех вариантов нового герба Югры. Эскизы разрабатывались авторской группой, руководитель которой ­Юрий Росич ­– главный редактор «Геральдики.ру» и создатель нескольких десятков гербов муниципалитетов в разных регионах России.

Как утверждает Юрий Росич, нынешний герб округа имеет целый ряд нарушений. Так, например, на гербе изображена лента Андрея Первозванного, которой регион не награжден, так как исторически такие ленты были на гербах губерний, а современная Югра не имеет никакого отношения к губерниям. Помимо этого, корона, показанная на старом гербе, не соответствует статусу округа и стилизована под национальный орнамент.

Четыре новых эскиза были созданы с учетом всех замечаний, геральдических требований, мнения экспертов и жителей. Эти варианты не только устраняют все нарушения, но и сохраняют преемственность ­– на гербе присутствует строчка из гимна Югры, осталась двуглавая птица «Кат ухуп вой» и медведи, священные животные коренных народов.