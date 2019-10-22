​Больше 3000 вопросов задали югорчане местному Роспотребнадзору

За 9 месяцев 2019 года югорчане написали 3058 письменных обращений в Роспотребнадзор по Югре. Это кстати, на 18,7 процента больше чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего, вопросов поступило в области нарушения прав потребителей, а именно 1781 обращений. Все они касались розничной торговли, бытового обслуживания населения, транспортных услуг и многого другого.

На втором месте по численности оказались обращения, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения (1277 писем), а основными темами вопросов пищевые продукты, питьевая вода и питьевое водоснабжение населения, а также общественное питание.

Отметим, что основными источниками поступления письменных обращений граждан стали: отделения почты, официальный сайт, электронная почта, личные приемы руководителя Управления и др.