​В Югре за последние сутки произошло два пожара в жилых домах

В Югре за прошедшие сутки произошло два пожара в жилых домах, в одном из которых пострадал человек. Он был срочно транспортирован в Сургутский ожоговый центр. Об этом сообщили в МЧС по Югре.

Первый пожар произошел накануне вечером в Лянторе, там загорелась двухкомнатная квартира.

«В горящей квартире пожарными был обнаружен мужчина с признаками отправления угарным газом, он был отправлен в срочном порядке в Сургутский ожоговый центр», — заявили в главном управлении МЧС по Югре

Пожар был ликвидирован за 15 минут, а эксперты предполагают, что причиной возгорания стали нарушения, связанные с эксплуатацией бытовых электроприборов.

Второе возгорание произошло сегодня утром в Урае, там также загорелась квартира в жилом доме.

«В ходе разведки пожарными были эвакуированы семь человек, в том числе один ребёнок. Для спасения еще двоих были использованы специальные маски, которые позволили людям дышать в задымленном подъезде. Остальные покинули свои квартиры самостоятельно до прибытия пожарных. Жильцы дома не пострадали», — отметили в МЧС по Югре.

На ликвидацию источника возгорания, пожарным понадобилось около 5 минут. Сейчас дознавателям проводятся работы по выяснению причины пожара.