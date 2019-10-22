Полиция рассказала, как грузовик протаранил здание детского сада в Ханты-Мансийске

Сотрудники югорской полиции раскрыли подробности ДТП, которое произошло накануне, 21 октября, в Ханты-Мансийске. «Водитель грузового автомобиля «Мерседес» допустил съезд с дороги с последующим наездом на здание детского сада «Елочка», — поясняют в УМВД округа.

Специалисты установили, что 59-летний сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия города не справился с управлением грузовика из-за технической неисправности тормозов. Также сотрудники полиции заявили, что пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас административная ответственность грозит водителю большегруза и его начальству. На находившегося за рулем дорожника составлены два административных протокола: за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, а также за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

«В отношении должностного лица составлен материал по статье «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения», — заключили специалисты.

Видео: life.ru