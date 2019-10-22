Двое мужчин в Югре угоняли автомобили, а потом сжигали их

В Мегионе полицейские задержали двух 30-летних горожан, которые угоняли автомобили, а потом сжигали их.

Как выяснили следователи, мужчины напивались, а затем шли в магазин за новыми порциями алкоголя. Чтобы быстрее добраться до прилавка, они крали машины. Метод был бесхитростным: приятели приходили на стоянки и проверяли ручки машин в поисках незапертых дверей, а затем садились внутрь и соединяли провода зажигания. Когда кончалось топливо, злоумышленники сжигали машину, чтобы на них не вышла полиция.

Пресс-служба УВД по Югре уточняет, что мужчины подружились в тюрьме, где отбывали срок за аналогичные преступления.

Общая сумма ущерба оценивается в 600 тысяч рублей, автомобили сгорели полностью. Возбуждены уголовные дела, задержанным снова грозят тюремные сроки до пяти лет.