В Росгвардии Югры заработала горячая линия

В управлении Росгвардии по Югре теперь работает «горячая линия». Любой желающий может получить консультацию по интересующим вопросам, а также по предоставлению госулсуг в сферах:

Оборота оружия и частной охранной деятельности;

Порядка отбора кандидатов для поступления на службу и в высшие военные учебные заведения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

Оказания охранных услуг по защите имущества;

А также другие интересующие вопросы.

Обратиться можно по номеру телефона + 7 (800) 350-26-22. «Горячая линия» работает круглосуточно.

Ранее СИА-ПРЕСС публиковал интервью с командиром сургутского ОМОН, который рассказал о приеме на работу, опасностях, страхах и профдеформации.