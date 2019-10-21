​В Ханты-Мансийске грузовик врезался в здание детского сада

В Ханты-Мансийске грузовик на высокой скорости врезался в здание детского сада «Елочка». По предварительной информации, пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на югорское УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, вечером. На место прибыли специалисты экстренных служб. В данный момент проводится проверка. Сотрудники полиции считают, что причиной аварии стали отказавшие у большегруза тормоза.

По неподтвержденным данным, грузовик принадлежит дорожно-эксплуатационному предприятию. Перед происшествием водитель проводил работы вблизи образовательного учреждения.

Стоит отметить, что в момент столкновения на территории находились сотрудники детского сада, а также воспитанники и родители.

Видео: life.ru