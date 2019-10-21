Почему нужно участвовать в третьем сезоне всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

Продолжается регистрация на всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России – 2020». Заявки принимаются до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Бросить вызов лучшим управленцам страны югорчане могут в течение следующих семи дней.

Организаторы в официальном аккаунте всероссийского конкурса в Инстаграм ответили на один из самых часто задаваемых вопросов: Можно ли принять участие, если нет управленческого стажа в трудовой?

«Да, можно! Под управленческим опытом мы понимаем практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, опыт руководства людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее», - пишут организаторы.

Стоит ли подавать заявку, если на данный момент потенциальный участник не являюсь руководителем:

«Да, стоит! Нам важен именно опыт. Если на данный момент вы не занимаете руководящих позиций, то это не влияет на возможность участия».

Ответы организаторов на эти вопросы, говорят о том, что в конкурсе можно и нужно участвовать, чтобы проявить свои таланты, компетенции, заявить о себе, выйти на новые профессиональные управленческие горизонты, войти в сообщество лидеров. Кроме этого, в случае успешное прохождения конкурсных испытаний можно получить образовательный грант, возможность поработать с лучшим наставником-руководителем.

Участники «Лидеров России» от Югры призывают югорчан принять активное участие во всероссийском конкурсе управленцев. Финалист второго сезона, югорчанин Дмитрий Горбунов из Лангепаса участвовал в конкурсе уже дважды. Первый раз он не одержал победу, но именно этот опыт, позволил ему достичь своей цели во втором сезоне:

«Очень важно не принимать неудачу за полный провал, не опускать руки, делать работу над ошибками. Только так можно достичь нужного результата».

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.