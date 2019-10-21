​Югра вошла в топ 5 регионов России по доступности газа для населения

Югра заняла четвертое место в рейтинге регионов России по доступности газа для населения. Жители округа могут купить на среднюю зарплату около 13 тысяч кубометров газа. Средняя цена за кубометр на территории округа составляет 4,91 рубля. Такой результат показало исследование, проведенное РИА Новости.

Больше всего газа на среднюю заработную плату могут купить представители Ямало-Ненецкого автономного округа, ненецкого автономного округа и Сахалина. Жители этих территорий могут приобрести от 15 до 20 тысяч кубометров газа.

Наименее демократичные цены на голубое топливо оказались в Кировской, Иркутской, Ивановской и Саратовской областях, где жители могут купить менее 3000 тысяч кубометров газа.

Напомним, что согласно региональной программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года, к этому сроку планируется достичь потребления природного газа в объеме до 119 миллионов кубических метров в год