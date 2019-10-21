Названа марка авто, которую чаще всего угоняют в Югре

С начала года в Югре зарегистрировано 149 угонов автотранспорта. Самой угоняемой маркой стали машины «ВАЗ», так как они меньше всего защищены от взлома.

Чаще всего, сообщает окружное ГИБДД, транспорт угоняют с дворовых территорий и в ночное время. Как правило, вор действует в одиночку. Почти 50 угонов совершены пьяными взломщиками.

Самым распространенным способом кражи является банальный доступ к ключам - так совершены 100 автоугонов. Водители нередко оставляют транспортное средство без присмотра, а ключи хранят под ковриком, в бардачке, за козырьком и прочими легкодоступными местами, а иногда и вовсе забывают их в зажигании или в дверях.

ГИБДД предупреждает автолюбителей перед началом зимнего сезона, что кражи участятся зимой: водители, когда прогревают машину, оставляют ключи внутри, а сами ждут на заправке, в магазине или в квартире. Угонщики знают об этом.

Окружная Госавтоинспекция напоминает некоторые правила, как защитить машину от угона: