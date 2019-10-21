В Югре к поискам пропавших рыбаков подключились более 40 добровольцев

В Березовском районе Югры идут поиски рыбаков, пропавших на прошлой неделе на реке Ляпин. Спасатели нашли лодку, затем, спустя пару суток, тело одного из мужчин. К поискам присоединилсь более 40 добровольцев.

Первое сообщение о пропаже поступило 17 октября. Спасатели обследовали 26 километров береговой линии и 5 километров акватории. Поиски продолжаются.

Напомним, в Югре пропали еще четыре рыбака с начала октября: трое утонули на Оби, а один исчез неподалеку от Нижневартовска на Старой Ермаковской переправе.