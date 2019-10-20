Ханты-Мансийск могут включить в индекс креативного капитала

Столица Югры может попасть в индекс креативного капитала. Он оценивает скрытый потенциал городов к привлечению специалистов творческих и технологично-инновационных профессий; союз этих профессий образовывает "новую экономику".

Составлением индекса занимается фонд Calver 22 и PwC на основе анализа 25 городов России. Индекс состоит из пяти блоков: город, люди, бизнес, власть, бренды. По ним оценивается социальный, образовательный и культурный климат в городе.

Чтобы составить индекс, сотрудники агентства не ограничиваются официальными данными. Они проверяют социальные сети, карты, геолокации, а также проводят свои собственные исследования и анкетирования. Жители Ханты-Мансийска могут пройти анкету на сайте организации.

Индекс креативного капитала может привлечь в Югру людей, заинтересованных в продвижении "новой экономики" в России.

В этом году лидером индекса является Москвы. На втором месте стоит Питер, на третьем Казань, на четвертом Екатеринбург, на пятом Владивосток. Тюмень занимает седьмое место.