Югорчанин украл у соседа емкость с отходами

В Урае местный 34-летний житель украл у соседа шамбо - емкость для сбора и хранения канализационных отходов и стоков. Злоумышленник пригнал манипулятор на базе грузовика «КАМАЗ», подцепил емкость и увез на свой участок, чтобы в дальнейшем продать. Однако полицейские быстро нашли украденное шамбо.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Как сообщает УМВД Югры, злоумышленник ранее никогда не привлекался. За воровство емкости с отходами мужчине грозит тюремный срок вплоть до пяти лет лишения свободы.