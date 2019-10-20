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Югорчанин украл у соседа емкость с отходами

В Урае местный 34-летний житель украл у соседа шамбо - емкость для сбора и хранения канализационных отходов и стоков. Злоумышленник пригнал манипулятор на базе грузовика «КАМАЗ», подцепил емкость и увез на свой участок, чтобы в дальнейшем продать. Однако полицейские быстро нашли украденное шамбо.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Как сообщает УМВД Югры, злоумышленник ранее никогда не привлекался. За воровство емкости с отходами мужчине грозит тюремный срок вплоть до пяти лет лишения свободы.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 199, комментариев: 0


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