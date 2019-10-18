Глава Урая ушел в отставку. Жители требуют провести прямые выборы нового мэра

Накануне глава Урая Анатолий Иванов подал в отставку, и сегодня, 18 октября, депутаты городской думы одобрили его решение. Теперь временно исполняющим обязанности мэра стал его заместитель Виктор Гамузов. Как сообщил СИА-ПРЕСС урайский политик Леонард Насибуллин, кандидаты на пост главы появятся до ноября.

В этой ситуации жители Урая просят депутатов и администрацию о том, чтобы им вернули прямые выборы главы города. Дело в том, что до 2007 года мэра Урая выбирали жители города, но в 2011-м депутаты приняли новый устав, согласно которому выбирать мэра должна городская дума.

Сегодня жители города провели пикеты, организованные ЛДПР. Участники акции считают, что в Урае главу города выбирает «Единая Россия», так как городская дума полностью состоит из единоросов.

В ходе независимого опроса ЛДПР выявила, что 90% жителей Урая хотят видеть на посту мэра народно избранного главы города. До конца ноября в городе пройдут не менее 50 пикетов, а в ноябре планируется городской митинг «За прямые выборы мэра!».