Наталья Комарова назначила нового директора департамента строительства

Сегодня, 18 октября, губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении нового директора окружного департамента строительства.

В соответствии с документом от 18 октября 2019 года, главным архитектором Югры стал Алексей Ракитский, который до настоящего времени занимал похожую должность в Нижневартовске: был начальником управления архитектуры и градостроительства местной администрации.

Сообщается, что он окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Архитектор» и юридический институт Томского государственного университета по специальности «Юрист».

Ракитский является Членом союза архитекторов России, председателем регионального отделения союза архитекторов России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Союз архитекторов Югры».