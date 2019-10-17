​Волейбольный клуб «Газпром-Югра» рассказал о подготовке к сезону, новой звезде команды и строительстве собственной арены

В гостинице «Обь» в Сругуте прошла традиционная предсезонная пресс-конференция волейбольного клуба «Газпром-Югра». На вопросы журналистов отвечали главный тренер Рафаэль Хабибуллин, старший тренер Юрий Мельничук и новый капитан команды Кирилл Костыленко. Рассказываем, о чем был разговор.

Рафаэль Хабибуллин:

О ставке на сезон: в этом сезоне мы сделали ставку на молодежь, на ребят, которые хотят доказать свою состоятельность, которые голодны в хорошем смысле этого слова. Чемпионат у нас особенный, половинчатый, всего девять домашних игр. Тем не менее, наша задача – делать свою работу, делать ее качественно. Цель на сезон – Финал шести. Сначала – попасть в десятку, а затем – в шестерку. Понятно, что на этапе плей-офф все может случиться, мяч круглый. Но к весне, я уверен, команда добавит.

О Матее Музае: сейчас мы ждем нашего серебряного призера Кубка мира, потенциальную звезду мирового масштаба. Мы его пригласили, понимая роль диагонального игрока в современном волейболе – после Константина Бакуна у нас на этой позиции не было игрока, способного решать большие задачи. В Польше на него возлагают большие надежды, теперь болеть за него будут и в Сургуте.

О Кубке России: на проведение финала Кубка России был конкурс. Минимальное предложение по призовому фонду – миллион рублей, дальше аукцион. Мы предложили пять миллионов, не рассчитывая победить, просто чтобы поднять значимость турнира. Были еще предложения из Москвы, Новосибирска, Москва победила с цифрой 10,5 млн. Меня больше интересует, почему полуфинал достался Новому Уренгою – у нас была точно такая же заявка. С другой стороны, ничего страшного. Сыграем в Уренгое, хотя хотелось, конечно, выступить лишний раз перед своими болельщиками.

О составе команды: команда уже отыграла турниры в Минске и Санкт-Петербурге, предварительную часть розыгрыша Кубка России, уже можно делать первые выводы. Внутренние, для себя. Посмотрим, как тот же Костыленко будет выступать, что наши связующие «нарисуют», как Драгунов войдет. Мы ведь избалованы хорошими либеро, у нас все превращаются в топовых игроков – Янутов, Мартынюк, Кабешов, Андреев… Пирайнен появился как вариант конкуренции Музаю, отыграл первый тур Кубка в Сургуте нормально, в Кемерово приболел. Игры чемпионата покажут, кто чего стоит на самом деле.

О новой арене: сейчас определяются границы участка под застройку, это будет место напротив гостиницы «Обь», на Югорском тракте, рядом с «Сити-моллом». У нас и тут свой путь: потихоньку, поэтапно, так же, как команду строили – сначала рабочая, потом профессиональная, потом третья в стране по стабильности. Так и здесь – сначала земля, потом сами проектно-сметную документацию сделаем, потом нам скажут: ребята, а чем вам помочь? У нас в Сургуте всегда так – сначала мы делаем дело, а потом нас спрашивают – а чем помочь? Надо понимать, что федеральных денег, дотаций, нам никто не даст. Здесь же Югра, здесь формируется бюджет страны, каждый третий рубль.

О бюджете клуба: у нас бюджет прежний, если смотреть в цифрах, но надо ведь учитывать инфляцию. Если раньше 80 процентов бюджета – это была зарплатная ведомость, то сегодня пропорция 40 на 60, где 60 – это перелеты, проживание, взносы, штрафы и т.д. Я всегда говорю, что мы из Книги рекордов Гиннесса по соотношению цена-качество. Особенно с учетом того, что мы – самая северная команда, наряду с Нижневартовском.

Кирилл Костыленко:

О капитанстве: О решении сделать меня капитаном узнал совсем недавно. Свою роль в этом качестве понимаю так – создавать атмосферу в коллективе, транслировать установки тренера, чтобы игроки были нацелены на результат, сконцентрированы на выполнении задач. Капитан должен быть психологом – кого-то можно и подколоть, а другой на это может и обидеться. Все парни разные, надо искать подход к каждому.

О полуфинале Кубка России: На сегодняшний день все команды имеют шансы выйти в финал. Если бы играли ближе к концу сезона, шансов было бы меньше. Сейчас же выстрелить может любая команда.

Юрий Мельничук:

О состоянии Матея Музая: сложно сейчас судить о состоянии, сначала надо его увидеть. Но есть очевидный фактор акклиматизации. Он сейчас прилетел из Японии в Варшаву, из Варшавы – в Сургут, потом у нас выезд в Белгород. Непростой путь даже для обычного человека, не говоря уже о спортсмене, которому надо выходить на площадку и решать задачи. И это ведь не только смена часовых поясов, но и погодных условий.

О составе команды: в чемпионате, разумеется, будет сделана основная ставка на определенных людей. Но глубина состава тоже имеет огромное значение, ведь мы зачастую будем играть через два дня на третий. В таких условиях важна готовность каждого игрока. Мы с ребятами это проговариваем, настраиваем их. Каждый – важное звено, команда состоит из 15 человек.

О чемпионате: самый напряженный месяц у нас как раз ноябрь. Сами можете посмотреть, как составлен календарь –с 26 октября по 30 ноября мы проведем 11 игр, три в Кубке России и восемь в чемпионате. Из 19-ти запланированных! Это очень сложно. Но мы хорошо готовы.

Что касается чемпионата в целом, то он интересен тем, что много равных команд. Есть, конечно, некоторый приоритет у тех, кто сохранил лидеров и лучше укомплектован в целом: это Казань, Питер, Новосибирск, Кемерово, тот же Новый Уренгой. Все остальные примерно равны, без больших перепадов. Поэтому нас ждет очень боевой и интересный чемпионат!