​В Ханты-Мансийске проходит форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север»

Программа форума «Российский Север» рассчитана на целую неделю: с 14 по 20 октября. В столицу Югры приехало больше 100 человек от 18 до 30 лет из 34 субъектов страны. В форуме приняли участие люди, которые привезли с собой проекты по созданию постоянно действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на решение проблем социально-экономического развития традиционных мест проживания народов и сохранение национальной культуры. Главным призом будет грант от 100 тысяч до 3 миллионов рублей.

Открытие форума посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Она поприветствовала участников и предложила подумать над проектом о сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов с использованием искусственного интеллекта.

Такой проект разработала команда Екатерины Аксаментовой из Иркутска. В ее идею входит технология уроков по тофаларскому языку, которая включает в себя использование очков виртуальной реальности. Данным языком владеют всего 600 человек, большая часть из них живут в труднодоступном районе до которого можно добраться либо по зимнику, либо на вертолете. Команда Екатерины сейчас разрабатывает методические материалы, в которые будут включены видеоуроки для VR-технологий.