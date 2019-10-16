​Больше двух тысяч семей в Югре переехали из аварийного жилья

Из аварийного жилищного фонда Югры переселены 2 133 семьи, а из приспособленных помещений — почти семь тысяч семей. Об этом рассказал заместитель губернатора округа Андрей Зобницев.

«За последние годы в автономном округе проводилась планомерная работа: был определен статус приспособленных помещений, проведена инвентаризация. В результате было установлено, что на 1 января 2012 года в регионе зафиксировано почти 10 тысяч балков, в которых проживают 10 813 семей, — заявил замглавы региона в ходе встречи с жителями Сургута по вопросам реализации государственной программы «Развитие жилищной сферы». — С 2012 года по настоящее время количество балков сократилось на 7636 штук, 8366 семей переехали в новое жилье».

Кроме того, по словам Зобницева, в Югре введено свыше 7 миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило улучшить уровень обеспеченности населения с 19 квадратных метров на человека до 21 квадратного метра.

Также в ходе встречи было отмечено, что переселение граждан из приспособленных для проживания строений, аварийного жилья и стимулирование жилищного строительства — приоритетные направления развития жилищной политики в округе.