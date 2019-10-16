Спасатели Югры назвали главную причину пожаров, в которых гибнут люди

С начала года в жилом секторе Югры в пожарах погиб 31 человек, это 86 процентов от всех пострадавших, сообщает МЧС округа. Каждый третий из них стал жертвой курения – непотушенные сигареты стали основной причиной пожаров в жилых домах.

На втором месте находится неаккуратная эксплуатация электрообрудования и бытовых электроприборов. Также в МЧС отметили: как правило в пожарах гибнут люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

По тем же причинам 47 югорчан получили травмы

Более трети всех пожаров произошли в многоквартирных жилых домах, оставшиеся 20 и 17 процентов приходятся на бани и дачи