​Югра заняла шестое место среди регионов России по количеству победителей в конкурсе президентских грантов

Фонд президентских грантов поддержал 55 югорских проектов (из заявленных 202) на сумму более 49 миллионов рублей. Таким образом, Югра заняла шестое место среди всех субъектов России по числу победителей во втором конкурсе президентских грантов 2019 года.

«Мы на втором месте после Свердловской области в УрФО и на шестом по России. Очень много инициатив, связанных с реализацией национальных проектов», — заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

Лидирующими направлениями по проектам от Югры стали:

«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (15),

«Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (10),

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» (8).

Напомним, что на первый конкурс президентских грантов 2019 года от Югры поступило 177 заявок. А 35 победителей-югорчан получили более 30 миллионов рублей.