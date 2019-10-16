В Югре водолазы нашли тела рыбаков, пропавших в начале месяца

Водолазы отряда спасателей из Октябрьского и Кондинского районов Югры отыскали тела двух рыбаков из трех, пропавших больше недели назад на реке Обь.

Впервые к поискам спасатели учреждения «Центроспас-Югория» приступили 5 октября. За время поисков водолазы обследовали пять километров дна на предполагаемом месте пропажи. Поиски третьего мужчины продолжаются.

Также спасатели ищут рыбака, пропавшего в Нижневартовском районе неподалеку от Старой Ермаковской переправы. В ходе поисков пройдено 240 километров береговой линии и 11 километров леса, а также изучена протока Баграс.