​Завершился подготовительный этап отбора на пост директора Депсоцразвития Югры

Накануне закончился подготовительный этап отбора на пост директора департамента социального развития Югры. Он проходил с 1 октября. В ходе него специалисты из департамента гражданской службы и кадровой политики определили критерии для оценки кандидатов. В них вошли: профиль должности, оценочные тесты, вопросы для проведения интервью, а также профессиональные требования.

Сегодня дан старт второму этапу отбора, он будет длиться две недели. В течение этого времени будут приниматься документы от кандидатов. Также они обязаны предоставить программу социального развития, которая отразит их видение отрасли.

До 18 ноября претенденты пройдут тесты личностного и профессионального потенциала, а после этого примут участие в теледебатах.

В конце концов, к финалу останутся лишь три кандидата, которые наберут лучшие оценки в ходе всех этапов отбора. Претендентов пригласят на собеседование к губернатору, и она примет окончательное решение.