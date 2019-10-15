​Югра заняла 58 место в рейтинге регионов России по вводу жилья. Тюменская область на третьем месте

В рейтинге регионов России по вводу жилья Югра заняла 58 место. Сейчас на одного жителя округа приходится 0,333 квадратных метра жилой площади. Такой результат показало исследование, проведенное агентством «РИА Новости».

Больше всего жилья (в перерасчете на одного жителя) ввели в Ленинградской области, а именно 1,221 кв. м. Второе и третье место заняли Московская и Тюменская области с результатом 1,111 и 0,881 квадратных метра соответственно.

В исследовании также отмечается, что в целом по стране ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилья.

Напомним, что недавно заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев заявил о том, что жители округа к 2024 году получат свыше шести миллионов "квадратов" суммарно.