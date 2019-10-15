Единственная в Югре плавучая поликлиника переедет на новое судно

Власти Югры хотят купить новое судно для единственной в округе плавучей поликлиники «Николай Пирогов». Об этом узнали журналисты из «ТАСС» в диалоге с главврачом центра профессиональной патологии ХМАО Николаем Ташлановым.

Причиной замены старого судна стала его изношенность, к 2024 году теплоход «Николай Пирогов» полностью выйдет из строя и уйдет на капитальный ремонт. К этому времени окружная администрация должна приобрести новое судно. Это будет либо баржа, либо теплоход.

«Николай Пирогов» – единственная в России речная передвижная поликлиника. Судно эксплуатируется с 1993 года, ежегодно плавполиклиника обслуживает более 50 населенных пунктов Югры, до которых можно добраться только по воде. За одну навигацию медики принимают около 10 тысяч югорчан.